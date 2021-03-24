أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء 24 مارس 2021.. الحكومة تعلن خطة التنمية 2021-2022

كتب – إسلام سعيد

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة على مدار اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، أهمها إعلان الحكومة خطة التنمية المستدامة 2021 – 2022 والتى اشتملت أرقام هامة للغاية عن مؤشرات النمو وأداء القطاعات الاقتصادية.

لحكومة توافق على خطة التنمية المستدامة



وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، والتى عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، أن الخطة ترتكز على عدد من التوجهات العامة، فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدى الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الوزيرة، أن التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة تشمل بالإضافة إلى ما سبق، استكمال التطبيق ألفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة، وذلك فى إطار الآنتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة ألفجوات التنموية.

اتحاد الغرف يشيد بموافقة "المالية" على اتفاقية محاسبة ضريبية لشركات النقل الثقيل

أشاد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية باستجابة وزارة المالية لمناقشة المعوقات التى تواجه الآنشطة المختلفة سواء الضريبية أو الجمركية، جاء ذلك بعد الموافقة على توقيع اتفاقية تحاسبية لشركات النقل الثقيل بعد إرسال "الاتحاد" مذكرة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بناءً على طلب الشعبة العامة لمواد البناء.

وقال "العربى" إن مصلحة الضرائب وافقت على إبرام اتفاقية تحاسب ضريبى لشركات النقل الثقيل، نظرًا لطبيعة نشاط النقل الثقيل والصعوبة التى تواجه المصلحة فى تحديد حقيقة إيرادات ومصروفات هذا النشاط.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية قد عقدت أمس الثلاثاء اجتماعًا موسعًا لمناقشة مطالب قطاعها.

واستعرض أحمد الزينى رئيس الشعبة عددًا من المطالب، منها ضرورة الاتفاق مع مصلحة الضرائب على محاسبة ضريبية عادلة للنقل الثقيل، وأيضًا لإبرام اتفاقية محاسبية عادلة لحديد التسليح، وهو ما رفعت به الشعبة مذكرة عاجلة للاتحاد العام للغرف التجارية بما يحافظ على حقوق الدولة كاملة ويضمن استقرار السوق.

وأشاد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بدور المهندس إبراهيم العربى فى دعم الشعب التجارية المختلفة ومساندتها بغرض دعم اقتصادنا القومي.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك لجنة دائمة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلى وزارة المالية لبحث ومناقشة المشاكل التى تواجه مجتمع الأعمال فى الأنشطة المختلفة، من بينها نشاط مواد البناء، وهو الأمر الذى يحسب للدكتور محمد معيط والمهندس إبراهيم العربى فى دعم القطاعات المختلفة التى تمثل القاعدة الأساسية للاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية كانت نتيجة زيارة الدكتور محمد معيط للاتحاد العام للغرف التجارية مؤخرًا، بناءً على دعوة رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة كافة الموضوعات والمشاكل المشتركة، والسعى إلى حلها، وهذه اللجنة من ضمن إيجابيات هذه الزيارة المهمة والإيجابية.

وأعلن "الزيني" عن مذكرة تم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة وزارة المالية بمقترح عودة نظام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة بواقع 1% من حجم التعامل، والاتفاق على هامش ربح عادل لتجارة الحديد، وإن كان هذا يستوجب تعديلًا تشريعيًا، وهو ما نقترحه على وزارة المالية باتخإذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، خاصة أن الهدف هو مصلحة بلدنا.





شعبة الأدوات المنزلية: 50% ارتفاعا بمبيعات هدايا عيد الأم مقارنة بالعام الماضى



قال شريف عبد المنعم سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات هدايا عيد الأم هذا الموسم شهدت ارتفاعا فى المبيعات بنسبة تترأوح بين 30 و50% مقارنة بالموسم السابق فى العام الماضي.

وأوضح عبد المنعم فى بيان، أن الموسم السابق شهد بدء دخول أزمة كورونا وانتشار ألفيروس سواء فى مصر أو فى العالم أجمع، مما تسبب فى توجه القوة الشرائية للمواطنين إلى المنظفات والمطهرات والأدوية.

وأشار إلى أن هذا الموسم شهد رواجا مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن الهدايا من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية التى تترأوح قيمتها بين 150 إلى 800 جنيه الأعلى مبيعًا خلال موسم عيد الأم، مثل أطقم الكاسات والصوانى والكوبايات من الأدوات المنزلية.

ولفت النظر إلى أن البضائع المستوردة هذا العام منخفضة مقارنة بالموسم السابق نتيجة للقرارت الحكومية الخاصة بالاستيراد من جهة، وارتفاع أسعار الشحن والخامات من جهة أخري.

ووفقا لدراسة للغرفة التجارية يقدر متوسط استهلاك السوق المحلية فى مصر من أطقم وأدوات المائدة بنحو مليون و200 ألف طقم مائدة.





رأس مال البورصة يربح 12مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، بعد تراجعه 7 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقى 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 645.756 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.2%، ليغلق عند مستوى 10702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 12953 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان"، بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2795 نقطة.