اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:33 م
خالد صلاح
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82 مستوطنًا يقتحمون الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:31 م
82 مستوطنًا يقتحمون الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستوطنون
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن 82 مستوطنا اقتحموا الأقصى، خلال الفترة الصباحية من هذا اليوم من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت "الأوقاف" أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي هددت وحذرت المصلين من التواجد في المنطقة الشرقية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من التواجد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى؛ لتأمين الطريق أمام اقتحامات المستوطنين اليومية.

 


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