7 عادات تحميك من السرطان.. أبرزها تجنب السمنة والوجبات السريعة

ندى سليم

السرطان مرض يهدد الكثيرين ورحلة علاجه من أكثر الصعوبات التي تواجه المريض، لذا عليك تجنب بعض العوامل التي قد تؤدى للإصابة بالمرض.



كيف تتجنب الاصابة بالسرطان

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة أبحاث السرطان العالمية، فإن هناك 7 طرق يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بالسرطان، خاصة أن التشخيص مبكرا يساهم فى تجنب مضاعفات المرض.

ومن أهم النصائح التي تحميك من الإصابة بالسرطان:



1.الحفاظ على وزن صحى:

يعتبر الوزن الصحي بمثابة "توازن" بين كمية الطاقة التي تستهلكها والطاقة التي تحرقها (لوظائف الجسم وممارسة النشاط البدني)، وقالت منظمة أبحاث السرطان العالمية إن عملية حرق الدهون تساعدك في الوقاية من الأورام، حيث يحتاج الرجل إلى حوالي 2500 سعر حراري يوميًا بينما تحتاج المرأة حوالي 2000 سعر حراري يوميًا، حيث تفرز الخلايا الدهنية هرمون الاستروجين، والذى يمكن أن يزيد الإستروجين الزائد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والرحم ، ويشجع على نمو الورم.

وأوضح التقرير أنه يمكن أن يؤدي تخزين الكثير من الدهون في الجسم إلى مقاومة الأنسولين ، ما يشجع الجسم على إنتاج هرمونات النمو، و وجود المستويات العالية من هذه الهرمونات، يمكن أن تعزز نمو الخلايا السرطانية، حيث تحفز زيادة الدهون في الجسم أيضًا الاستجابة الالتهابية داخل الجسم ، والتي يمكن أن تشجع الخلايا السرطانية أيضًا على الانقسام، لذا لابد من ممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع، مثل المشي السريع وركوب الدراجات والأعمال المنزلية والسباحة والرقص.

2. اتباع نظام غذائى سليم لتقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال تناول المزيد من الحبوب والخضراوات والفواكه والبقوليات ، والأرز،الشوفان، المكرونة، الخبز.

3. تجنب الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والتي تشمل الشوكولاتة والحلويات، البسكويت، الكيك، الوجبات السريعة مثل البرجر أو الدجاج المقلي أو البطاطس المقلية، والمعجنات.

4.الحد من استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة

5.قلل من استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر

6. تجنب الكحوليات