6 فئات ممنوعة من الخروج أثناء العاصفة الترابية.. أبرزهم مرضى حساسية الصدر

كتبت هند عادل

أكد الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق واستشارى الأمراض الجلدية أن هناك بعض الفئات ممنوعة من الخروج من المنزل اليوم أثناء العاصفة الترابية، التى تشهدها البلاد بعدد من المحافظات بأنحاء الجمهورية وأبرزهم كبار السن والأطفال.

وأضاف الناظر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قائمة الممنوعين من الخروج من المنزل اليوم مرضى الحساسية بكل أنواعها سواء حساسية الصدر أو الجلد أو العيون بجانب مرضى الجيوب الأنفية، كما تضم القائمة أصحاب البشرة الحساسة لتجنب مضاعفات هذه العاصفه عليهم.

وأشار الناظر إلى أنه يجب أيضا على مرضى أمراض العيون مثل التهاب العين أو من أجروا جراحات قريبا بالعين مثل إزاله المياه البيضاء أو الزرقاء عدم الخروج من المنزل، مشددا على أى شخص أجرى عمليات قريبا باستخدام الليزر لإصلاح عيوب البشرة عدم الخروج من المنزل أيضا فى ظل هذه العاصفة الترابية.

وقدمت وزارة الصحة والسكان، حزمة من النصائح لحماية المواطنين من الآثار السلبية للعواصف الترابية التى ضربت البلاد على مدار الساعات الماضية خاصة مرضى الأمراض المزمنة، والحوامل والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: نستهدف تجنب حدوث مضاعفات بالتزامن مع عدم استقرار أحوال الطقس، حيث نصحت بتناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم، وذلك للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض وهم الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عامًا، والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.

ونصحت الوزارة بالابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات، والاهتمام بتناول المشروبات الدافئة والإكثار من تناول المياه، منوهة بأنه يفضل عدم الخروج من المنزل فى الأيام التى تنتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف اضطرارية، على أن تتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، كما يفضل الابتعاد عن الحيوانات الأليفة، خاصةً تلك التى تحتوى على شعر كثيف حيث إنها تؤدى إلى تهيج فى الشعب الهوائية.