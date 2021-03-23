وكيل زراعة بورسعيد يكشف تفاصيل مشروع إحياء البتلو لتحقيق الاكتفاء الذاتى

بورسعيد محمد فرج

أكد المهندس كامل تويج وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، أن مشروع إحياء البتلو وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف منح صغار المربين وشباب الخريجين لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم .

وأشار وكيل الزراعة ببورسعيد، لليوم السابع، إلى أن المبادرة تمنح قرضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة متناقصة ولتوفير فرص عمل كبيرة للشباب وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة فى أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين.

وقال "تويج"، إن مشروع البتلو يهدف لتقليل الفجوة بين حجم الاستيراد والاستهلاك من اللحوم الحمراء ومن ثم وجه الرئيس بمضاعفة التمويل بمقدار مليار جنيه.

وأضاف أن إحياء مشروع البتلو تقدم له فى بورسعبد 50 طلبا من الراغبين فى الحصول على قرض مبادرة الرئيس من خلال تقديم المستندات المطلوبة للجنة الثلاثية التى تضم الزراعة والطب البيطرى والبنك الزراعى المصرى تمهيدا لمراجعة كافة المستندات ليتسنى لهم صرف القروض .

وتابع تويج، أن القروض التى تمنح تقدر بـ15 ألف جنيه على كل رأس بلدى من الماشية و5000 جنيه للأعلاف وبفائدة متناقصة تصل إلى 5% وما يزيد عن الـ 20 رأس يعطى نفس الميزات والتيسرات إلا أنه يلتزم باستخراج تراخيص الحظيرة أو المزرعة.

ومن جهة أخرى، أكد تويج أنه تم التنسيق مع المراقبة العامة بشرق القناة بعقد ندوات للتعريف بمبادرة الرئيس وتحفيز المزارعين وصغار المربين بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد للاستفادة من مبادرة الرئيس التى أطلقها لإحياء مشروع البتلو.