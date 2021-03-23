هبوط مؤشرات البورصة المصرية للجلسة السابعة.. ورأس المال يفقد 7.6 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.652 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63%، ليغلق عند مستوى 10471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 12656 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4097 نقطة.