هبوط مؤشرات البورصة المصرية للجلسة السادسة.. ورأس المال يفقد 17.3 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.216 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.45%، ليغلق عند مستوى 10537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 1992 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.