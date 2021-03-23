اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:43 م
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ننشر صورة منفذ هجوم كولورادو بعد قتله 10 أشخاص فى أمريكا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:00 م
ننشر صورة منفذ هجوم كولورادو بعد قتله 10 أشخاص فى أمريكا أحمد العلوى العيسى منفذ هجوم كولورادو
كتب وكالات

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كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن هوية المتهم بتنفيذ إطلاق النار فى مدينة بودلير بولاية كولورادو، معلنة أنه مواطن يدعى أحمد العلوى العيسى.

 

وأكد مدعى دائرة بودلير، مايكل دوجيرتي، أن العيسى البالغ 21 عاما من عمره مقيم فى مدينة أرفادا بكولورادو، وعاش معظم سنوات حياته فى أراضى الولايات المتحدة.

 

وأوضح دوجيرتى أن المتهم عمل، حسب التحقيق، لوحده، وهو يخوض حاليا العلاج فى مستشفى محلى ومن المقرر إحالته إلى سجن دائرى فى وقت لاحق من الثلاثاء.

 

بدورها، أكدت قيادة الشرطة المحلية أن حالة العيسى كانت مستقرة بعد إصابته فى الرجل وإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن، وذكرت أن الادعاء وجه إليه اتهامات رسمية بتنفيذ 10 عمليات قتل من الدرجة الأولى، بينما لم يتم حتى الآن تحديد دوافع الهجوم.

 

وقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة بعملية إطلاق نار فى محل "كينغ سوبرز" بمدينة بودلير.

 

ويعد هذا الحادث ثانى إطلاق نار جماعى يهز الولايات المتحدة خلال أسبوع ويسفر عن سقوط قتلى، حيث سبق أن قتل قبل 6 أيام 8 أشخاص بينهم 6 نساء من أصل آسيوى فى 3 صالات تدليك بمدينة أتلانتا ومحيطها بولاية جورجيا، وتم توجيه الاتهام بتنفيذ الهجوم إلى شاب يبلغ من العمر 21 عاما.

 

 

 


هجوم كولورادو

العنف في أمريكا

منفذ هجوم كولورادو

أحمد العلوى العيسى

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