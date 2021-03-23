اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:37 م
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مقتل 3 عسكريين جراء خلل فى قاذفة استراتيجية روسية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:22 م
مقتل 3 عسكريين جراء خلل فى قاذفة استراتيجية روسية قاذفة - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن ثلاثة عسكريين روسا قُتلوا اليوم الثلاثاء جراء خلل في القاذفة الاستراتيجية الروسية توبوليف تو-22إم3 القادرة على حملة أسلحة نووية في مطار بالقرب من كالوجا.

وقالت الوكالة إن لجنة تابعة لسلاح الجو أُرسلت إلى المطار الواقع جنوبي غرب موسكو للوقوف على سبب الحادث.

وكانت قد أجرت القاذفة الروسية، حاملة الصواريخ "Tu-22M3"، اختبار إطلاق صواريخ كروز جديدة من طراز "X-32"، المخصصة لتدمير الأهداف المائية والمعروفة باسم "قاتل حاملات الطائرات".


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روسيا

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سلاح الجو

موسكو

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