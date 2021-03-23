مقتل وإصابة 19 من عناصر الشرطة الهندية فى هجوم مسلح للمتمردين الماويين

نيودلهى /أ ش أ/

لقى 4 عناصر من الشرطة الهندية مصرعهم وأصيب 15 أخرون، بينهم 5 فى حالة حرجة، فى هجوم لمتمردين ماويين فى منطقة "نارين بور" بولاية "تشهاتيسجاره" شرقى البلاد.

وذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم الثلاثاء، أن أفراد الشرطة كانوا عائدين من عملية ضد المتمردين الماويين عندما تم استهداف الحافلة التى كانت تقلهم بعبوة ناسفة.

يشار إلى أن الحكومة الهندية تصنف المتمردين الماويين الذين يحاربونها منذ قرابة 4 عقود كأكبر تهديد أمنى داخلي، وينتشر المتمردون فى 20 ولاية من بين ولايات البلاد الـ28 ويقدر عدد مقاتليهم بالآلاف ويزعمون استلهام أفكارهم من الزعيم الصينى ماو تسى تونج.