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مصطفى مدبولى ينقل تحيات الرئيس السيسى للعاهل الأردنى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:49 م
مصطفى مدبولى ينقل تحيات الرئيس السيسى للعاهل الأردنى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع نظيره الاردنى
كتبت هند مختار

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استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى بن الحسين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بقصر الحسينية، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها رئيس الوزراء إلى العاصمة الأردنية، عمان، لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ29 للجنة المشتركة، حضر المقابلة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والسفير شريف كامل، سفير مصر فى عمان. 
 
واستهل العاهل الأردنى اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء، معرباً عن سعادته بتواجد الوفد الوزارى المصرى رفيع المستوى المشارك فى اجتماعات اللجنة المشتركة، خاصة فى ضوء حجم التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين مصر والأردن، مؤكدا على اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، ودعمه لكل مقترحات التعاون التى يتم مناقشتها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. 
 
من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولى لملك الأردن تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطلعه للقاء الملك عبد الله الثانى قريباً، كما أطلع ملك الأردن على أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الحالية للجنة المشتركة، فى مجالات الربط الكهربائى، والصحة، والنقل، والإسكان، مشيراً إلى أن اصطحابه لهذا العدد الكبير من الوزراء لحضور الاجتماعات، يعكس حجم الاهتمام الذى توليه مصر بالعلاقات والتعاون مع الأردن الشقيق.
 
واختتم الملك عبد الله الثانى اللقاء بطلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس السيسى، وتطلعه للقائه قريباً، مجدداً تأكيده على اعتزازه الشخصى بما يربط مصر والأردن من علاقات فريدة على كافة المستويات الشعبية والحكومية.
 
 

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