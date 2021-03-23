اليوم السابع
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مصرع 5 من نفس العائلة إثر تدافع أثناء وداع جثمان رئيس تنزانيا الراحل

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:10 ص
مصرع 5 من نفس العائلة إثر تدافع أثناء وداع جثمان رئيس تنزانيا الراحل الرئيس التنزانى الراحل جون ماجوفولي
رويترز

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قالت قناة تلفزيون محلية إن 5 أفراد من عائلة واحدة لقوا مصرعهم إثر تدافع فى تنزانيا وقع في استاد رياضي بمدينة دار السلام الساحلية خلال قيام المئات بإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولي.

ولم يُعرف سبب التدافع عندما تدفقت حشود لإلقاء نظرة الوداع على الجثمان. والضحايا امرأة تدعى سوزان متوا وطفلاها وطفلان آخران من أقاربهم.

وتوفي ماجوفولي بمرض في القلب. وكان قد هون من شأن الخطر الذي يمثله فيروس كورونا، ورفض إصدار أوامر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها دول كثيرة لاحتواء المرض مثل العزل العام أو وضع الكمامات.

 

تنزانيا

جون ماجوفولي

رئيس تنزانيا الراحل

وفاة رئيس تنزانيا

مدينة دار السلام

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