مصرع عامل سقطت عليه كمية كبيرة من الرمال داخل حفرة فى بنها

القليوبية فريق المحافظات

لقى عامل مصرعه، إثر سقوط كمية كبيرة من الرمال عليه، وذلك أثناء وجوده داخل حفرة عمقها 2 متر ونصف، خلال تنفيذ مشروع صرف صحي بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى محافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بمصرع "م.ع"، 25 عاما، عامل بمشروع الصرف الصحي.

وكشفت التحريات أن المجني عليه لقي مصرعه، إثر وقوع كمية كبيرة من الرمال عليه، أثناء وجوده داخل حفرة عمقها 2 متر ونصف، خلال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بعذبة نجيب ببنها، ما أدى إلى وفاته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.