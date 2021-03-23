مصرع عامل دليفرى سقطت عليه شجرة بسبب شدة الرياح بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

لقى عامل توصيل طالبات للمنازل بمدينة المنصورة، مصرعه عقب سقوط شجرة عليه بشارع توريل أثناء سيره أسفلها، وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط شجرة على أحد الأشخاص أمام فيلا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وتم استدعاء قوات الدفاع المدنى، وتم رفع الشجرة من مكانه وتبين وفاة محمد ا ع 30 سنة عامل دليفرى، وتبين أنه أثناء تواجده بالشارع سقطت عليه شجرة، نتيجة لسرعة الرياح وموجة الطقس السيئ مما أدى إلى مصرعه، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.