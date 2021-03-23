مراكز السيطرة على الأمراض بأمريكا تحذر من زيادة الحالات بسبب متغيرات كورونا

ندى سليم

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن متغيرات فيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى زيادة منحنى الإصابات فى أمريكا خلال الفترة القادمة، طبقا لما ورد في تصريحات لـ روشيل والينسكى، مديرة مراكز السيطرة.



مراكز السيطرة تحذر من زيادة الاصابات بالولايات المتحدة

وقالت "والينسكى"، في تصريحات نشرت على شبكة CNN، إن المتغيرات الجديدة ستؤدى الى زيادة أعداد الإصابات داخل الولايات المتحدة، إذا لم يتم الالتزام بالتدابير الاحترازية مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي وتجنب الزحام أو السفر.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن استمرار تخفيف إجراءات الوقاية مع زيادة الحالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تشهد الولايات نسبة كبيرة في الإصابات بعد تفشى متغيرات فيروس كورونا خاصة متغيرين B.1427 ومتغير B.1429، لأنهما يمثلان 52 ٪ من الحالات في كاليفورنيا، و 41 ٪ في نيفادا و 25 ٪ في أريزونا.

وأوضحت مدير مراكز السيطرة على الأمراض، أن المتغير B.1.1.7 الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة، مسئول عن 9% من الحالات في ولاية نيوجيرسي و 8 ٪ في فلوريدا.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة أمن المواصلات بالولايات المتحدة الامريكية، أنه تم فحص مليون ونصف شخص في المطارات الامريكية يوم الأحد الماضي، لتتبع مسار الإصابات والسيطرة عليها.