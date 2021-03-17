مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى: سلالات كورونا بكاليفورنيا أكثر انتشارا بنسبة 20%

كتبت فاطمة خليل

أكد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى CDC أن سلالتى فيروس كورونا اللذين تم اكتشافهما لأول مرة فى كاليفورنيا هما متغيرات مثيرة للقلق، وأنها أكثر قابلية للانتقال بنحو 20%، بحسب الأبحاث.

وبحسب موقع CNN الأمريكي قد تكون بعض لقاحات كورونا أقل فاعلية ضد السلالات الجديدة فى كاليفورنيا، لكن مركز السيطرة على الأمراض لم يقل إن اللقاحات ستتوقف عن العمل ضد هذه السلالات، بل قال إنه ستكون أقل فاعلية فقط.

وفي الدراسات المختبرية اتضح للعلماء أن الأجسام المضادة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أقل فاعلية فى تحييد السلالات الجديدة، لكن المستويات المنخفضة من الأجسام المضادة قد تظل كافية للحماية من كورونا، خاصة الحالات الشديدة ويمكن أن تساعد بعض الخلايا المناعية أيضًا فى الحماية من الأمراض، وليس الأجسام المضادة فقط.

مخاوف بشأن علاجات الأجسام المضادة

يشعر مسئولو الصحة بالقلق من أن بعض العلاجات قد لا تعمل بشكل جيد ضد المتغيرات، والتى تسمى رسميًا B.1.427 و B.1.429، وكان العلماء يراقبون السلالات عن كثب في كاليفورنيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوقفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية مؤخرًا شحنات علاج الأجسام المضادة لـكورونا إلى كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا، حيث تنتشر المتغيرات على نطاق واسع.

وأشارت الوزارة إلى مخاوف من أن العلاج الذى تقوم به شركة Eli Lilly ويسمى bamlanivimab ، قد يكون أقل فاعلية ضد السلالات.

وقال المسئولون إنه لا يزال من الممكن طلب علاج آخر لكورونا بواسطة Eli Lilly ، وهو مزيج من bamlanivimab وعقار آخر etesevimab.

وتظهر النتائج المبكرة أن تركيبة الدواء قد تقلل بشكل كبير من خطر دخول المستشفى والوفاة، ولم تتأثر أيضًا معالجة الأجسام المضادة المختلفة التى أجرتها شركة Regeneron Pharmaceuticals .

كلا العلاجين عبارة عن "كوكتيلات" تجمع بين نوعين مختلفين من الأجسام المضادة المصنوعة في المختبر. ويُعتقد أن هذا يجعلهم أكثر مرونة في مواجهة سلالات فيروس كورونا المستجد. إذا سمحت الطفرة للفيروس بالتهرب من أحد الأجسام المضادة ، فقد يظل عرضة للآخر.

قالت Eli Lilly إنها تراقب باستمرار فيروس كورونا بحثًا عن المتغيرات وتختبر علاجاتها ضد "مجموعة واسعة من الطفرات والمتغيرات الناشئة".

وأضافت إيلي ليلي: "لطالما رأينا أن الأجسام المضادة الإضافية من شركة ليلي وآخرين بحاجة إلى التطوير لمواجهة تطور الفيروس، بما في ذلك المتغيرات الناشئة التي يمكن أن تختلف باختلاف الدولة".