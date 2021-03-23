مدافن نموذجية للتخلص من النفايات بالإسماعيلية.. فيديو وصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة سجلت بيانات 4020 عاملا، من العاملين بجمع القمامة ببعض مناطق القاهرة، تمهيدًا لتقنين أوضاعهم ومنحهم ميزات تساعدهم على مواصلة عملهم، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فى تسجيل بيانات العاملين منذ فترة، وتم وضع العديد من المميزات المشجعة لهم على التسجيل مع وجود غرامات وعقوبة للمخالفين، حيث سيتم منحهم ترخيصًا من هيئة تدوير المخلفات، إضافة إلى منحهم تأمين على الحياة أو الإصابة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وأضافت وزيرة البيئة خلال لقائها محافظ الإسماعيلية لمناقشة آليات منظومة النظافة، أنه مع بدء عمل المنظومة بمحافظة الإسماعيلية، سيصدر قرارًا من المحافظ بتغريم النباشين لمنع الظاهرة من الشوراع، بالإضافة إلى إطلاق جملة توعية بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى.

وقال الدكتور أحمد فاروق، الرئيس التنفيذى لمشروع إدارة المخلفات، إنه تم تقسيم محافظة الإسماعيلية إلى 5 مناطق لوجستية للعمل على جمع القمامة، مشيرًا إلى أن المحافظة تحتاج إلى محطات متحركة لجمع القمامة وتوجيهها لمصنع أبو بلح ثم توجيه المخلفات الصلبة الخطرة لمدفن نموذجى، مضيفًا: "مشروع جمع المخالفات يحتاج إلي قطعة أرض لتنفيذه علي أرض الإسماعيلية".

وأكدت وزيرة البيئة، أن المدفن الصحى الجديد يعتبر إنجازًا كبيرًا حال تنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذه فى غضون 5 أشهر تقريبًا عبر الهيئة العربية للتصنيع، مضيفة أن الوزارة بدأت خطة جديدة ستنفذ فى 4 محافظات، بينها الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة بإنشاء نقاط للدفن للتخلص من النفايات الخطرة، مشيرة إلى أن القمامة تنتج المخلفات الصلبة ومخلفات الاسبستوس والمخلفات الطبية التى يجب التعامل معها بحذر، لافتة إلى أن الوزارة بدأت خطة جديدة ستنفذ في أربعة محافظات بينها الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة بإنشاء نقاط للدفن للتخلص من النقابات الخطرة، مؤكدًا أن الوزراة بدأت الخلايا بافتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17 مليون جنيه وهي أكبر خلية دفن في مصر، مشيرة إلى أن نقاط الدفن الجديدة تستقبل 39 نوعًا من المخلفات الخطرة وهو ضمن أحد أهم المشروعات من الشركات المولدة للمخلفات من جميع محافظات مصر من الإسكندرية حتي أسوان.

لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بديوان عام محافظة الإسماعيلية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحافظ الإسماعيلية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة