محافظ كفر الشيخ يهنئ الطالب على جابر بفوز بمنصب أمين اتحاد طلاب المدارس.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أسفرت نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، التى أقيمت عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، عن فوز على محمد على جابر، الطالب بالصف الثاني الثانوى، بمدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة التابعة لإدارة مطوبس التعليمية فى كفر الشيخ، بمنصب أمين أتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطالب على جابر بهذا الفوز، كما هنأت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم الطالب ووعدت بتكريمه.

وتميز البرنامج الانتخابى للطالب على جابر بالاعتماد على العديد من المحاور والبرامج والأنشطة وأهمها التحول الرقمى، مما دفع أعضاء مجلس الاتحاد من جميع مدارس الجمهورية لانتخابه أميناً للاتحاد، وأشرف على الانتخابات أحمد موسى رمضان، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، واللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويذكر أن الطالب على محمد على جابر، فاز بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ عبر 4 سنوات على التوالى منهم عامين بالمرحلة الإعدادية، وعامين بالمرحلة الثانوية، ليفوز هذا العام بمنصب أمين اتحاد مدارس الجمهورية.



علي جابر أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية الفائز



الطالب مع وكيل الوزارة



جانب من الاستقبال