اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا.. تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة "الدبيبة"

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:16 ص
ليبيا.. تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة "الدبيبة" رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة المالية الليبية، الاتفاق على تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية الليبي خالد المبروك ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ووزيري التخطيط فاخر بوفرنة، والمواصلات محمد الشهوبي، وذلك لتوحيد السياسات المالية والاقتصادية والتنسيق بينهما.
 
وبحسب بوابة الوسط الليبية، التي أوردت النبأ اليوم الثلاثاء، سيضم عضوية المجلس: محافظ المصرف المركزي والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، وبعض الأكاديميين ونقابات المستهلكين والمستثمرين؛ لرسم السياسات التي ستخرج البلاد من أزمتها الراهنة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي؛ لخلق اقتصاد متنوع يهدف لإتاحة فرص عمل للشباب الليبي.
 
وناقش المجتمعون بند الميزانية العامة للدولة، وآليات تنفيذها بالتعاون مع المصرف، متطرقين للضوابط والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الموازنة العامة.

ليبيا

وزارة المالية الليبية

اخبار ليبيا

الحكومة الليبية

الدبيبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء الجزائر يؤكد لـ"الدبيبة" دعم مساعى حكومة ليبيا لتحقيق المصالحة

الأحد، 14 مارس 2021 02:19 م

حكومة الوحدة الوطنية الليبية تؤدى اليمين الدستورية فى جلسة البرلمان بمدينة طبرق غدا.. عبد الحميد الدبيبة: متفائلون بعلاقات قوية مع مصر.. والرئيس السيسي: مستعدون لتقديم خبراتنا لتحقيق الاستقرار للشعب الليبى

الأحد، 14 مارس 2021 01:42 م

الرئيس السيسي يهنئ عبدالحميد الدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبى

السبت، 13 مارس 2021 06:46 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والدولية حتى منتصف الليل.. سويسرا تنتفض ضد الإخوان وتناقش مشروع قانون يجرم جمعيات "الإسلام السياسى".. مجلس النواب الليبى يمنح الثقة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة

الخميس، 11 مارس 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة