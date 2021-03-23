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لقطات جوية جديدة توثق ثوران بركان فى أيسلندا.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:46 ص
لقطات جوية جديدة توثق ثوران بركان فى أيسلندا.. فيديو وصور بركان جبل فاجرادالس بأيسلندا
كتب هيثم سلامة

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وثقت كاميرا طائرة بدون طيار "درون" مشاهد مثيرة لثوران بركان جبل فاجرادالس في جنوب غرب أيسلندا، حيث اقتربت "الدرون" من قمة البركان أثناء ثورانه، ونشر مدون السفر والرحلات بيورن شتاينبيك، مقاطع فيديو للقطات الجوية المصورة من أعلى البركان الثائر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، والتى حصد أكثر من 4 مليون مشاهدة.

 

وتُظهر اللقطات المصورة، جبل فاجرادالس من الأسفل قبل أن تطير الطائرة بدون طيار إلى قمة الحمم البركانية، وتظهر بوضوح تيارات الحمم  البركانية الحمراء تتدفق على جوانب البركان من مسافة قريبة، فيما سأل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعى، ما إذا كانت حالة الطائرة بدون طيار تأثرت بعد التصوير من شدة الحرارة، ليرد أحد المقربين من مدون السياحة، إن الطائرة بدون طيار، لم تتأثر، وتم إرسالها للتصوير مرة أخرى، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

بركان فاجرادالس (2)

 

وبحسب ما ورد، ظهرت الحمم البركانية في ضواحي عاصمة أيسلندا، التي تبعد حوالي 32 كيلومترًا، وسافر السكان المحليون أقرب ما يمكن لمشاهدة المنظر الرائع من مسافة بعيدة وقبل الانفجار المفاجئ، وكان البركان خامدًا لمدة 6 ألاف عام، ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانز انفجارًا لأي بركان منذ 781 عامًا، ويقع البركان في واد على بعد 2.5 كيلومتر من أقرب طريق، لذلك لم تكن عمليات الإجلاء ضرورية.

بركان فاجرادالس (3)

 

ويشار إلى أن مكتب الأرصاد الجوية في أيسندا، كان قد قال إن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا، الجمعة، فى أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، وتعد شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك بؤرة زلزالية ساخنة، حيث شهدت ما لا يقل عن 40 ألف زلزال في الأسابيع الأخيرة.

بركان فاجرادالس (1)

 


طائرة دون طيار

بركان فاجرادالس

ثوران بركان فى ايسلندا

ثوران بركان جبل فاجرادالس

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