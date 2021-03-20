اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مارس 2021 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ثوران بركان بأيسلندا بعد 40 ألف زلزال و900 عام من الخمود

السبت، 20 مارس 2021 07:00 ص
ثوران بركان بأيسلندا بعد 40 ألف زلزال و900 عام من الخمود بركان - ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسندا إن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا أمس الجمعة في أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، وتعد شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك بؤرة زلزالية ساخنة حيث شهدت ما لا يقل عن 40 ألف زلزال في الأسابيع الأخيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية على تويتر "بدأ ثوران بركاني في فاجرادالسفيال" مشيرا إلى جبل يقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة.

وأظهرت صور على مواقع إلكترونية لوسائل إعلام محلية توهج السماء خلال الليل بلون أحمر، وقال المكتب لرويترز إن حركة الطيران من وإلى مطار كيفلافيك الدولي توقفت.

 


ايسلندا

بركان فى ايسلندا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة