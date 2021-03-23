اليوم السابع
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خالد صلاح
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لجنة الانتخابات الإسرائيلية: رصدنا 31 محاولة تزوير فى عملية الاقتراع

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:20 م
لجنة الانتخابات الإسرائيلية: رصدنا 31 محاولة تزوير فى عملية الاقتراع اقتراع _ صورة أرشيفية
أ ش أ

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قالت لجنة الانتخابات المركزية فى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إخطارا بما لا يقل عن 31 حادثا حتى الآن لمحاولة تزوير التصويت فى الانتخابات الإسرائيلية العامة.

 

وتشمل الحوادث محاولة التصويت كشخص آخر، ومحاولة التصويت بأكثر من مغلف، وعدة محاولات للتصويت بهوية شخص متوفى، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

وأدلى نحو 20 ناخبا بأصواتهم فى مغلفات تفتقر إلى التوقيع اللازم من قبل موظفى الانتخابات.

 

وفى سياق متصل، تقدم حزب "الأمل الجديد" المنافس فى الانتخابات الإسرائيلية بشكوى رسمية إلى لجنة الانتخابات المركزية، مدعيا أنه تم إزالة بطاقات اقتراعه من عدة مراكز اقتراع فى حيفا وسديروت ويافنيه والرملة، وقال إن حالات الاختفاء "منهجية وعلى صعيد وطني".

 

وأبلغت محطتا اقتراع على الأقل فى حيفا وبئر السبع عن اختفاء بطاقات اقتراع القائمة المشتركة.

 

فيما قال حزب "يسرائيل بيتينو" إنه تم تغطية أوراق اقتراعه فى محطتى اقتراع فى أشكلون بأوراق اقتراع حزبى "شاس" و"الليكود".

 

كما ظهرت شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعى حول مراقبى انتخابات وصلوا فى وقت متأخر إلى بعض المحطات وقالوا إنهم تلقوا مغلفات لأوراق اقتراع قام شخص ما بوضع علامات عليها بقلم، فى حين أنه لا يمكن أن يكون على مغلفات الاقتراع أى علامات على الإطلاق ويتم استبعاد أى مغلفات تم وضع علامة عليها بأى شكل من الأشكال خوفا من الاحتيال.

 


لجنة الانتخابات الإسرائيلية

الاحتلال

فلسطين

تزوير الانتخابات الإسرائيلية

عملية الاقتراع

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