كيف تنقص وزنك وتحصل على جسم مثالى بدون ريجيم؟ 9 خطوات تدلك على الطريقة

ندى سليم

الكثيرون يبحثون دائما عن حميات غذائية و وسائل عديدة بهدف إنقاص الوزن ومكافحة عوامل السمنة، إلا هناك بعض العادات والممارسات التي إن اعتدت عليها بدقة ستتمكن من إنقاص وزنك دون اتباع أنظمة الريجيم القاسية التي تعتمد على الحرمان.



كيف تخفض وزنك بدون ريجيم

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فهناك بعض العادات التي تعمل على تحفيز إفراز الهرمونات التي تخبر جسمك أنك ممتلئ:



1.النوم الجيد



أظهرت الأبحاث أن النوم يمكن أن يكون مفيدًا لفقدان الوزن، ساعة واحدة فقط إضافية في الليلة الواحدة من النوم يمكن أن تؤدى الى فقدان 14 رطلاً من الوزن على مدار عام في الشخص الذي يأكل 2500 سعرة حرارية في اليوم،كما تبين أن الحرمان من النوم يمكن أن يزيد الشهية ويجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام.

2.تناول الخضروات:



تقديم مجموعة متنوعة من الخضروات تعمل على فقدان الوزن بشكل فعال، حيث تحتوي الخضار على الماء والألياف التي تمدك بعدد أقل من السعرات الحرارية.

3.تناول الشوربة:



تعد الشوربة خيارا جيدا كوجبة مقبلات ووجبة رئيسية، حيث يمكن أن يبطئ الحساء من تناول الطعام ويشعرك بالشبع والامتلاء مما يجعلك تتناول كميات أقل من الطعام.

4.تناول الحبوب الكاملة:



هناك استراتيجية أخرى لإنقاص الوزن، تعتمد على تناول الحبوب الكاملة الأرز البني والشوفان والشعير والقمح الكامل، وهى تساعدك على الامتلاء بشكل أسرع.

5.تناول البيتزا ولكن:



فى الأغلب تكون البيتزا كارثة غذائية، لكنها يمكن أن تصبح خيارا صحيا إذا تم استبدال طبقة اللحوم بالخضروات بمايعادل 100 سعرة حرارية لكل وجبة، واضافة جبن قليل الدسم وبذلك تكون وجبة صحية وممتعة في نفس الوقت.

6.تجنب المشروبات الغازية:



تجنب تناولها يوفر حوالى 10 ملاعق صغيرة من السكر إذا استبدلت الصودا العادية بمياه أو ماء مكثف خالي من السعرات الحرارية، خاصة بعد أن أظهر الباحثون أن السكر السائل في المشروبات الغازية لا يعطي إشارة للجسم بالتوقف عن الأكل .

7.قلل استهلاك الكحول:



يحتوي الكحول على 7 سعرات حرارية لكل جرام مما يزيد من الوزن.

8.تناول الشاي الأخضر:



وجدت بعض الدراسات أن الشاي الأخضر يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، ربما من خلال عمل المواد الكيميائية النباتية التي تسمى بمضادات الاكسدة، مما يجعله مشروبا صحيا ومنعشا وقليل السعرات الحرارية.

9.ممارسة اليوجا:



أظهرت دراسة في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية أن النساء اللواتي يمارسن اليوجا ينجحوا في خفض أوزانهم نظرا لأن هذا يرجع إلى مستوى الوعي الذاتي واليقظة التي تتطور لدى ممارسي اليوجا.