كيف تعرف إذا كنت لديك حساسية تجاه لقاحات كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

حصل أكثر من 44 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، أى حوالى 13٪ من السكان، وجزء صغير جدًا من هؤلاء الأشخاص، حوالى 0.00045٪، لديهم رد فعل تحسسي تراوحت أعراضهم من الأرتيكاريا والحساسية البسيطة إلى الحساسية المفرطة التي تهدد الحياة. فى هذا التقرير نتعرف على العلامات التي تدل أن لديك حساسية من لقاح فايزر وموديرنا وجونسون، وفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر".

قال الدكتور سانجيف جاين، أخصائي الحساسية والمناعة والمدير التنفيذي لشركة كولومبيا للحساسية: "لحسن الحظ لست على علم بموت أي شخص فعليًا بسبب الحصول على اللقاح".

وأوضح أن المسئول عن الحساسية في اللقاحات الثلاثة المصرح بها في الولايات المتحدة، مكونين: البولي إيثيلين جلايكول (PEG)، وبولي سوربات، هذه إضافات شائعة تساعد العديد من المنتجات في الحفاظ على رطوبتها بشكل أفضل والالتصاق ببعضها البعض بطريقة موحدة.

في صناعة الأدوية يمكن استخدام هذه المواد لإيصال اللقاحات والأدوية الهشة بتركيبات ملائمة يتم استخدامها أيضًا بعدة طرق أخرى لجعل الأشياء أكثر سلاسة، ويمكن العثور عليها في كل شيء من الأطعمة المصنعة إلى المحاليل التحضيرية لمنظار القولون وكريمات الوجه.

يعد PEG و polysorbate مكونين رئيسيين في لقاحات كورونا المصرح باستخدامها في الولايات المتحدة (تتضمن كل من لقاحات فايزر ومودرنا) بينما يحتوى لقاح جونسون على polysorbate. وقال الدكتور جاين: "حتى لو كان لديك حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح هذه فلا تزال هناك طرق للتطعيم بأمان".

ما هى المكونات التفاعلية في لقاحات COVID-19 بواسطة شركة فايزر وموديرنا وجونسون؟

بينما قد يرغب بعض الأشخاص في التفكير في المكونات المدرجة في كل لقاح، فمن المهم للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة أن يكون لديهم أيضًا فهم أساسي لما هو غير موجود في أي من هذه اللقاحات، فلا توجد مواد حافظة ولا بيض ولا لاتكس، والمكونات التي يجب التركيز عليها هي PEG و polysorbate.

لقاحات فايزر وموديرنا متشابهة للغاية وكلاهما يحتوى على PEG

اللقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبي (mRNA) ، وتشمل مزيجًا من الدهون والأملاح والسكر والأحماض، لنقل أدلة التعليمات الجينية الهامة للقاح إلى الجسم، لتعليمه مكافحة فيروس كورونا.

البولي إيثيلين جلايكول (PEG) هو أحد المواد الدهنية (أو الدهون) المتضمنة في كلا اللقاحين للمساعدة في تثبيت المكونات الرئيسية وتغليفها.

لقاح جونسون مختلف وهو يعمل عن طريق حقن الحمض النووي الفيروسي في ذراع الشخص ويحتوي على بولي سوربات، لكن هذا لا يعني أن لقاح جونسون هو بالضرورة خيار أفضل للأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة من PEG.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض على وجود "فرط حساسية تفاعلية" بين PEG و polysorbate ، مما يعني أن الشخص الذي يعاني من حساسية تجاه مادة ما يمكن أن يتفاعل أيضًا مع الآخر.

وقال جاين: "بولي سوربات مادة كيميائية مشابهة جدًا لمادة البولي إيثيلين جلايكول، لذلك هناك فرصة جيدة أنه إذا كان لدى شخص ما حساسية من البولي إيثيلين جلايكول فسيكون لديه حساسية تجاه البولي سوربات أيضًا".

لا توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أي شخص يعاني من الحساسية بتجنب تطعيم كورونا بشكل قاطع، لكن تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه يجب عليك تجنب أي لقاح معين يحتوى على مكون لديك حساسية تجاهه (مثل PEG أو polysorbate).

طرق لمعرفة ما إذا كان لديك رد فعل تحسسي للقاح كورونا مسبقًا

قال جاين إن أحد المؤشرات الجيدة على أنك قد تكون في خطر، هو ما إذا كنت قد تفاعلت بالفعل مع لقاح سابق (مثل لقاح الإنفلونزا) إذا كان الأمر كذلك ، فاستشر أخصائي الحساسية قبل أن تحصل على التطعيم.

إذا كنت تعاني من حساسية شديدة تجاه مكونات لقاح معين، فقد يظل طبيبك قادرًا على التوصية بعلاج يجعل اللقاح آمنًا ، على الرغم من أنه يستغرق وقتًا طويلاً.

قال جاين: "ما يفعله الكثير من أخصائيي الحساسية الآن هو اختبار الأشخاص بشكل منهجي بحثًا عن حساسية محتملة من البولي إيثيلين جلايكول".

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك بأمان نسبي في أن يقوم أخصائي الحساسية بإعطاء المريض القليل من Miralax وهو ملين يحتوي علىPEG ، بعد ذلك قد يبدأ المريض في الشعور بالغثيان أو يصاب بالصداع - علامات حمراء ربما تكون حساسة تجاه PEG.

بعد هذا الفحص قد يختار هؤلاء الأشخاص الخضوع لإزالة الحساسية تتضمن عملية إزالة التحسس جلستين مدة كل منهما ست ساعات، حيث يتم إعطاء المرضى PEG بجرعات صغيرة ومتزايدة باستخدام الحقن الوريدى.

يجب أن يحصل المرضى على جرعتهم الثانية من لقاح mRNA في غضون 24 ساعة من الجلسة الوريدية الثانية، حيث يبقى PEG في الجسم لمدة يوم كامل، ولن يعانى المرضى من رد فعل خلال تلك الفترة.