فتح باب التقدم لجائزة "كالينجا" الدولية بجائزة 40 ألف دولار.. اعرف الشروط

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول إعلان اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو كالينجا (kalinga) الخاصة بنشر العلوم لعام 2021.



وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى أن جائزة كالينجا هى جائزة دولية تمنح لمكافأة المساهمات الاستثنائية التى قدمها الأفراد فى إيصال العلوم إلى المجتمع، وتعزيز تعميم العلوم، وإثراء التراث الثقافى للأمم، وتتماشى بشكل مباشر مع سياسات منظمة اليونسكو.



وأوضح التقرير، أن الجائزة تُمنح للكُتاب والمحررين والمحاضرين ومديرى البرامج الإذاعية / التلفزيونية أو منتجى الأفلام، الذين كرسوا حياتهم المهنية لتفسير العلوم والبحوث والتكنولوجيا لعامة الناس.



وأضاف التقرير أن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تتلقى الترشيحات من خلال عرضها على لجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا إحدى اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة.

كما يتم تقديم عدد من المستندات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وهى:

•استمارة التقدم بعد استيفائها

• خطاب توصية من الجهة المرشحة.

• وصف خلفية المرشح.

• ملخص العمل، أو نتائج العمل، حول تعميم العلوم، بما فى ذلك المنشورات والمواد الداعمة الأخرى ، لتقديمها للنظر فيها.

• وصف لكيفية مساهمة عمل المرشح المقدم فى تعميم العلوم.

•بالإضافة إلى إرسال خمس نسخ ورقية من هذه المستندات مرفقة بـ 5 دعائم رقمية USB أو CD أو DVD محمل عليها كافة المستندات المطلوبة، وترسل أيضاً نسخة (soft copy).

ولفت التقرير إلى من يريد التقدم لهذه الجائزة يقوم بإرسال أوراق ترشيحه إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى موعد أقصاه 1 مايو 2021 حتى يتسنى للجنة البت فى الطلبات المقدمة، وموافاة المنظمة بها قبل 17 مايو 2021، ولن يُلتفت للترشيحات الواردة بعد الموعد المحدد أو غير المستوفاة لمعايير الاختيار وفق شروط الجائزة".

واختتم التقرير بأن قيمة الجائزة تبلغ 40 ألف دولار أمريكي، وشهادة وميدالية فضية باسم اليونسكو- ألبرت أينشتاين، وسيحصل الفائز أيضًا على كرسى كالينجا على النحو الذى أنشأته حكومة الهند (وزارة العلوم والتكنولوجيا) والذى يتكون من شهادة وجائزة نقدية قدرها 5000 دولار أمريكى ، بالإضافة إلى دعوة الفائز لزيارة الهند لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 4 أسابيع للمشاركة فى الاجتماعات مع العلماء بالهند.