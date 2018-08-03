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الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:50 م
خالد صلاح
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الكونغو تعلن بدء استخدام لقاح مضاد لفيروس الإيبولا الأسبوع المقبل

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:00 م
الكونغو تعلن بدء استخدام لقاح مضاد لفيروس الإيبولا الأسبوع المقبل الإيبولا
أ ش أ
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أعلن أولى إيلونغا كالينجا وزير الصحة فى الكونغو الديمقراطية أن بلاده ستبدأ فى استخدام لقاح مضاد ضد فيروس الإيبولا بدءا من الأسبوع المقبل لمجابهة تفشى الفيروس فى الجزء الشرقى من البلاد الذى يشهد كثافة سكانية مرتفعة.


وقال كالينجا - حسبما نقلت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية اليوم الجمعة إن اللقاح المذكور تم تصنيعه من قبل شركة "ميرك" للأدوية.

وأشارت القناة الأوروبية إلى تأكيد وجود أربع حالات إصابة بالفيروس فى بلدة "مانجينا" ومحيطها والتى يقطنها نحو 60 ألف شخصا وتقع فى مقاطعة "كيفو" فى شمال البلاد على بعد نحو 100 كيلومتر عن الحدود الأوغندية.

كما أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة آخرى من حمى نزفية مجهولة الهوية فى شهر يوليو الماضى.


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الكونغو الديموقراطية

فيروس إيبولا

صحة و بيئة




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