اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:29 م
خالد صلاح
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طقس حار على أسيوط ورياح محملة بالرمال والأتربة.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:10 م
طقس حار على أسيوط ورياح محملة بالرمال والأتربة.. صور طقس حار على محافظة أسيوط
أسيوط – فريق المحافظات

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شهدت محافظة أسيوط، ارتفاعا بدرجات الحرارة على جميع أنحاء المحافظة مع رياح محملة بالأتربة وخاصة فى الطرق الفرعية للقرى بسبب طبيعة الأرض الترابية، كما شهدت الطرق الرئيسية وشوارع المحافظة سيولة مرورية للمركبات بالشوارع، بعد هدوء الرياح بشكل نسبى.

كانت إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بأسيوط، قد أصدرت بيانا بناء على توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية طالبت فيها المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مع ضرورة البعد عن أعمدة الإنارة وأسلاك الضغط العالى والأشجار المرتفعة، ولوحات الإعلانات، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية للمواطنين أصحاب الأمراض الصدرية والحساسية، وكبار السن، مع الحذر الشديد اثناء القيادة على الطرق الصحراوية والسريعة.

 

رياح محملة بالأتربة
رياح محملة بالأتربة

 

طقس أسيوط
طقس أسيوط

 

طقس حار
طقس حار

 


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