ضبط 14 طن تمور غير صالحة وتحرير 324 محضرا تموينيا خلال حملة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات التموينية والتفتيشية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، يأتى هذا فى إطار جهود محافظة المنوفية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب .

وأكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، فى بيان له اليوم، أنه تم تحرير 324 محضرا تموينيا خلال يومين من الحملات التى شنتها مديرية التموين بالمحافظة، تنوعت بين 139 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات، و185 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح مدير تموين المنوفية، أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع تمور بناحية المنطقة الصناعية الثالثة بقويسنا، وضبط 14 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية كفر الشيخ خليل مركز شبين الكوم، وضبط 300 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

وتحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع كرتون بناحية زوير مركز شبين الكوم، وضبط 1500 كرتونة مسجل عليها ماركة وهمية غير مسجلة.

وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل أعلاف بناحية بركة السبع، لحيازته وعرضه للبيع أعلاف منتهية الصلاحية، وضبط 4 أكياس مغذى دواجن، و11 شيكارة خلطة أعلاف، بالإضافة لتحرير محضر جنح ضد صاحب محل عطارة بناحية بركة السبع لحيازته وعرضة للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وضبط شيكارة زنجبيل زنة 25 كيلو مجهول المصدر.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظاً على حقوق المواطنين .