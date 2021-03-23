اليوم السابع
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شاهد لحظة القبض على المشتبه به فى حادث كولورادو بعد قتله 10 أشخاص

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:41 ص
شاهد لحظة القبض على المشتبه به فى حادث كولورادو بعد قتله 10 أشخاص لحظة القبض على المشتبه به فى حادث كولورادو
كتبت ريم عبد الحميد

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 تداول أمريكيون على تويتر مقطع فيديو للحظة اعتقال الشرطة فى مدينة بولدر بولاية كولورادو للمشبه به فى حادث إطلاق النار على أحد المراكز التجارية بالمدينة مساء أمس الإثنين، والذى أسفر عن مصرع أشخاص بينهم ضابط.

 

 

وظهر فى الفيديو ضابطان يقتادان الرجل عارى الصدر وإحدى ساقيه غارقة فى الدماء. ولم تكشف الشرطة بعد عن هوية منفذ الهجوم.

 

كما نشرت شرطة بولدر صورة الضابط الذى قتل فى الحادث ويدعى أريك تالى. وقال مدعى المقاطعة مايكل دورتى إن تالى كان واحدا من الضباط المذهلين. وكان عمره 51 عاما وانضم إلى شرطة بولدر فى عام 2010. ووصفت رئيسة الشرطة أعماله بالبطولية.

 

الضابط القتيل بالحادث
الضابط القتيل بالحادث

 

من ناحية أخرى، كتب حاكم كولورادو على تويتر تعليقا على الحادث وقال: "اليوم رأينا وجه الشر. وأضاف الحاكم جارد بوليس إن ولايته تنعى القتل بلا شعور لعشرة أشخاص ماتوا فى حادث إطلاق النار فى أحد الملاحات التجارية فى بولدر. وأضاف أنه فى حالة حزن مع مجتمعه وكل سكان كولورادو.

 

وجاء إطلاق النار فى متجر كينج سوبرز بعد أقل من أسبوع من إطلاق نار على ثلاث منتجعات صحية فى أتلانتا، والتى خلفت ثمانية قتلى أغلب من الأمريكيين الآسيويين.


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