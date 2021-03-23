سفير باكستان: نسعد باستقرار مصر الاقتصادى والأمنى فى عهد السيسى

كتبت: هناء أبو العز

أكد سفير باكستان بالقاهرة ساجد بلال، على أهمية الوحدة بين صفوف الشعب فى مواجهة التحديات من اجل استمرار مسيرة التنمية، مشيرًا إلى وجود علاقات قوية بين البلدين ممتدة، قبل إنشاء الدولة الآسيوية ومنذ إقامـة العلاقات الدبلوماسـية فـى عـام 1948، تم وضع آلية مؤسسية لتعزيز التعاون فى جميع المجالات.

وأشار خلال احتفالية سفارة باكستان بالقاهرة، بالعيد القومى للبلاد، إلى لقاء رئيس الــوزراء عمــران خــان بالرئيــس عبد الفتاح السيسـى فى مكة ونيويورك عام 2019، علـى هامـش قمـة منظمـة التعاون الإسلامى وجلسـة الجمعية العامــة لـلأمم المتحدة.

كما زار وزير الخارجية الباكستانى القاهرة فى فبراير 2021 وقدم رسالة إلى الرئيس عبـد الفتـاح السيسى مـن نظيره، يدعوهـا فيهـا لزيارة باكسـتان فـى أقرب وقت يناسبه.

وأكد السفير على أن باكستان تسعد أن ترى مصر فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحافظ علـى استقرارها وأمنهـا وسط ظروف صعبة بل و تقطــع أشــواطا كبيــرة فـى اسـتقرار الاقتصـاد وبـدء مشـاريع البنيـة التحتية الضخمة.

وتقدر باكستان بشدة دعم مصر لحق تقرير المصير لشـعب فلسطين وشـعب جامــو وكشمير.

وقال السفير إن الاحتفـال باليـوم الوطنى لباكسـتان فـى 23 مـارس مـن كل عـام هو إحيـاء ذكـرى قرار باكستان الذى اتخـذه مسـلمو جنـوب آسـيا فـى عـام 1940 مطالبـين بوطـن مسـتقل، وفـى السـنوات السـبع التاليـة ومـن خــلال كفاحهــم البطولى والديمقراطى، تمكن مسـلمو المنطقـة مـن إنشـاء جمهوريـة إسـلامية ذات سـيادة علـى خريطـة العالـم فى 14 أغسـطس 1947.

كما قرأ السفير خطاب كل من الرئيس الباكستانى عارف علوى ورئيس الوزراء عمران خان للأمة بهذه المناسبة.

ونقل كبير الياوران بالرئاسة المصرية للسفير الباكستانى تهانى الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الباكستانى عارف علوى بهذه المناسبة.