سفير الأردن بالقاهرة: التعاون المصرى الأردنى سيشهد تقدما كبيرا خلال الفترة المقبلة

كتب : أحمد جمعة

أكد السفير الأردنى فى القاهرة، أمجد العضايلة، أن الروح الأخوية والمباحثات الإيجابية والنتائج المثمرة ميّزت اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التى استضافتها بكل ترحيب واعتزاز عمّان اليوم، فى دورتها التاسعة والعشرين، تتويجاً لمسيرة راسخة ومستمرة من العلاقات المتينة بين الشقيقتين الأردن ومصر.

وقال العضايلة، فى سلسلة تغريدات على حسابه عبر "توتير"، إن المدى المستقبلى المنظور سيكون شاهداً على ترجمة فعلية للحرص المشترك، الذى أكده اليوم رئيسا وزراء الأردن ومصر، لتحقيق تقدّم كبير ومتسارع فى التعاون الاقتصادى والتجارة والاستثمارى البينى، وبما يعظم الفائدة المشتركة ونتائج الاجتماعات.

وذكر فى تغريداته التى أعقبت انتهاء اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة: "شهد رئيسا وزراء الأردن ومصر التوقيع على سبع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تستهدف زيادة حجم التبادل التجارى وتعزيز التعاون بمجالات الصناعة، التجارة، الطاقة، النقل، الزراعة، السياحة وتكنولوجيا المعلومات".

وأعلن السفير الأردني أنه تم منح الأردنيين القادمين من مصر بشكل خاص تخفيضاً على تكلفة فحص PCR لغايات السفر، بحيث يصبح خمسين دولاراً للمواطنين، وثلاثين دولاراً للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية، على أن تحدد وزارة الصحة والسكان المصرية المعامل المعتمدة للفحوصات.