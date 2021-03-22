سعر الريال السعودى اليوم الاثنين.. ويسجل 4.14 جنيه بـ"البنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ثانى أيام تعاملات البنوك، مسجلا فى البنك الأهلي تباينا ليسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فاستقر عند سعر4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو فى ثانى أيام الأسبوع للبنوك، تباينا فى البنك الأهلى المصرى 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك "المركزى المصرى" عند سعر 18.62 جنيه للشراء،و18.74جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.14 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.14 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.14 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.