زى النهارده..فيديوهات تخريب البرلمان ضمن أحراز محاكمة دومة بـ"أحداث الوزراء"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات يوم 22 مارس 2018، محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تعرض أحراز قضية إعادة محاكمة أحمد دومة، بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر آثار تخريب المعتصمين لمبنى مجلس الشعب، وفيديوهات تظهر توزيع وجبات حواوشى على المعتصمين بالتحرير.

فى بداية الجلسة عرضت المحكمة أسطوانة عليها مقطع فيديو يحمل عنوان "أحداث مجلس الوزراء"، وهو عبارة عن تقرير لبرنامج العاشرة مساء للإعلامية منى الشاذلى، تتحدث فيه عن انتشار الأمن لحماية مجلس الوزراء.

وعرضت المحكمة فيديو للإعلامي خيرى رمضان يتحدث فيه عن توزيع وجبات وحواوشى على المعتصمين .

كما عرضت المحكمة فيديو للإعلامي عمر أديب يعلق فيه على أحداث الشغب بمجلس الوزراء قائلا "أيه اللى بيحصل ده"، وتحدث عن قيام شخص مثقف بتحريض المعتصمين على التخريب، كما عرضت المحكمة فيديو لأحد المواقع الإخبارية ويظهر فيه أثار حريق بجوار سور مجلس الشعب، ووجود أثار تخريب بشارع مجلس الشعب ويظهر فيه احمد دومة يتحدث عن استمرار الاعتصام وتزايد اعداد المعتصمين، وعرضت المحكمة فيديوهات عن لمجموعة من المعتصمين يتحدثون عن طرق تصنيع زجاجات المولتوف، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر إعداد المتظاهرين لزجاجات المولوتوف بأحد الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير.