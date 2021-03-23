زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث عنف إمبابة" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 4 سنوات، يوم 23 مارس 2017، حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطره، محاكمة 7 متهمين فى الأحداث التى وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة، يوم 31 يناير 2015، للحكم.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم بشارع الوحدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.