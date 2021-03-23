رئيس الوزراء: حريصون على تفعيل كل المشروعات ومذكرات التفاهم مع الأردن

كتب سمير حسنى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماعات التي تتم على هامش اللجنة الثنائية المشتركة المصرية الأردنية من أهم اللجان الدورية التي تعقد بين البلدين، مؤكدا الحرص التام على تفعيل كل المشروعات ومذكرات التفاهم التي توقع على هامش تلك اللقاءات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردني، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الوطيدة والوثيقة بين الشعبين والحكومتين والقيادات السياسية في البلدين تنعكس على التواصل والتنسيق الكامل بين الدولتين في هذه الفترة شديدة الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، متابعا: "في ضوء إمكانيات الدولتين الحكومات تقدم أقصى جهد لديها للتعامل مع جائحة كورونا شديدة القسوة.

وتابع رئيس الوزراء: "الوضع في البلدين أفضل كثيرا من العديد من الدول المتقدمة التي لديها إمكانيات اكثر ثباتا، منوها بالتحديات الأخرى التي تواجه المنطقة".

وأشار مدبولى، إلى أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومات، مبينا: "التواصل الثنائي ليس من خلال الاتصال الدبلوماسي فقط ولكن على مدار الساعة..أكدنا على قيام الوزراء في الجانبين باللقاءات الثنائية وحل أى مشاكل تطرأ على أى مستجد في العلاقات بين البلدين وبتعليمات مباشرة بضرورة حل هذه المشاكل.

وأكمل: ناقشنا العديد من مجالات التعاون الثنائي وحريصين على زيادة وتعميق التبادل التجارى وبعد انتهاء جائحة كورونا هناك نية لمضاعفة هذا التعاون.