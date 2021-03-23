"حياة كريمة" تغير الواقع بقرية الوسطانى فى دمياط.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربينى

أعرب أهالى قرية الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد بدمياط عن سعادتهم الغامرة لضم قريتهم ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لخدمة القرى الأكثر احتياجا.

"اليوم السابع" التقى عددا من أهالى قرية الوسطانى الذين أكدوا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى هى الأمل فى توفير حياة كريمة للقرى التى طالما حرمت من الخدمات.

ويقول إبراهيم باز أحد أبناء القرية الوسطانى تعتبر من أقدم وأكبر القرى بمحافظة دمياط ، ومن المفترض أن تكون مدينه ولها مطالب كثيرة يمكن تحقيقها من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمها إنشاء مبنى سجل مدني، حيث إن الوسطاني من أولى القرى التي كان بها السجل المدني وتم غلقه عام 1996 في بداية العمل بالبطاقة الكمبيوتر ويوجد مكان لعمل سجل مدني يخدم المنطقة.

وأضاف نطالب باستكمال الصرف الصحي لمنطقة عزبة قاسم والوسطاني شرق ومنطقة الشط وشارع المقابر القديمة بالوسطانى، وتوسيع محطة الصرف الصحي الرئيسية بالوسطانى.

وأكد السيد صابر المنير احد أبناء القرية نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه المبادرة الكريمة ونأمل فى الانتهاء من إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالوسطانى شرق بأرض تبرع من عائلة الحاج احمد الموجي وكذلك إنشاء المعهد الازهري فتيات بالوسطاني بأرض تبرع عائلة الحاج علي ابو يونس حيث ان الوسطاني من أكبر قرى محافظة دمياط وبنات الوسطاني وتوابعهم بعد المرحلة الابتدائية يتم نقلهم للمرحلة الاعدادية والثانوية خارج القرية بما يمثل مشاقه وارهاق عليهم.

واستطرد: ونطالب بإنشاء مدرسة تعليم اساسي في أرض تبرع عائلة الحاج احمد الموجي بالوسطانى شرق لكثافة العدد بمدارس الوسطاني الابتدائية.

وأضاف طارق عبد الحميد البغدادي أحد أبناء القرية ننتظر تنفيذ مبادرة حياة كريمة ونحلم بتحقيق مطالب أهالى القرية قريبا ومنها استبدال المدرسة التى يتم إنشاؤها الآن للتعلم الاساسي على ان تكون تعليم فني صناعي للفتيات بدلا من تعليم أساسي نظراً لأنها بجوار مدرسة طه ندا التجارية وهذا يعد خطر على أطفال المرحلة الابتدائية حيث يوجد امام المدرسه مجرى مائى يشكل خطورة على الاطفال اثناء الذهاب والاياب للمدرسة وبعد المدرسه بمسافة كبيرة جدا عن الكتلة السكنية حفاظاً على الأطفال يرجي تحويلها إلى مدرسة تعليم فني صناعي للفتيات بدلا من تعليم أساسى، وأضاف نطالب باستكمال بناءً مركز شباب الوسطاني حيث تم توقف البناء به منذ حوالي ثلاث سنوات، كما نأمل فى تشغيل سنترال الوسطاني حيث يوجد سنترال ولكن لا يوجد به خدمة أهالى القرية.

وأضاف نطالب بإنشاء وحدة مطافي كبيره نظراً لعدم قدرة نقطة المطافئ الحالية علي تغطية احتياجات المنطقة لصغر حجم السيارة الموجودة حالياً مع إنشاء حنفيات إطفاء متفرقة بشوارع الوسطاني بالأماكن الذي يصعب توفير مياه فيها.

وشاركه الرأى المهندس سيد قتاية مطالبا بردم وتغطية الترع الموجودة داخل الكتلة السكنية بخزان الوسطانى ومنطقة الشط بجوار نقطة شرطة الوسطاني والخزان شرقا، نظراً لأنها تحولت لبؤرة تلوث بيئى بالمناطق المذكورة مع ردم ترعة تربط الوسطاني بأبو راشد داخل الحيز العمرانى، وكذلك ردم المنطقة الموجودة داخل الكتلة السكنية بمصرف نمره واحد أمام نقطة شرطة الوسطانى بجوار عزبة قاسم وإنشاء موقف سيارات مجمع للبلد نظراً لعدم وجود موقف سيارات، وطالب برصف الطرق طريق السلام حتى المشروع وهذا الطريق الرئيسي للبلد ومعدوم ولا يصلح للسير عليه وطريق البحر الذي يربط من ابو سعادة وام رزق الي الكوبري الجديد مارا بالوسطانى طريق رئيسي وحيوي ومعدوم منذ سنوات ورصف طريق الوسطاني ابو راشد، ورصف طريق مدخل عزبة البنك رصف شارع المبر بالوسطانى وطريق السوق، ورصف طريق عزبة قاسم الى مدرسه التجارى ورصف شوارع البلد الداخلية.

وأضاف يوجد كوبري حيوي ورئيسي للبلد أمام عزبة قاسم متهالك وتم غلقه للسيارات وحالياً للمشاة فقط وهو آيل للسقوط مما يشكل خطورة حقيقية على حياة المواطنين ويرجي هدمه وإعادة إنشاء كوبرى جديد بدلا منة وأشار يوجد بعض المساجد بالوسطانى تحتاج إلى الهدم واعادة البناء مثل مسجد الخزان شرق والمسجد القديم بالوسطانى الشهير بمسجد شور.

من ناحية أخرى تابع اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط محاور مخطط تطوير لعدد 28 قرية بإجمالى 219 تابع بمركز كفر سعد وبحث آليات التنفيذ كما تناول الاجتماع المعوقات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية المستهدفة وبحث الخطة الزمنية للعمليات المدرجة بالمبادرة.

واستعراض آليات البدء في خطوط دعم الشبكات الرئيسية لمد خطوط الغاز الطبيعي بالقرى وبحث الفترة الزمنية التي يستغرقها المشروع، وأيضا ما سيتم تنفيذه في قطاع الري من تبطين وتغطية للترع وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد الكبارى.

وعلى جانب آخر، تم عرض خطط مشروعات قطاعات الصحة والاتصالات والشباب والرياضة والطرق التي تضمنت خطة رصف الطرق الإقليمية بمركز كفر سعد .

وأكد إسلام ابراهيم ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للتسليم وفقاً للخطة الزمنية المحددة لكل مشروع ورصد المعوقات، والعمل على إيجاد حلول لها فور حدوثها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا ان ذلك يأتى ضمن خطة الدولة للتطوير الشامل وتحقيق التنمية الريفية المستدامة بما يتناسب مع النهضة العمرانية .

ويأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بالمتابعة المستمرة لمخطط تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد المدرجين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.