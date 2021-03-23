حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة عدم الالتزام بالسعر المدون على المنتج

إبراهيم سعيد

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إننا نحرر القضايا ضد من يقوم بالبيع أزيد من السعر المدون على العبوة، مضيفا أن 2 مليون جنيه غرامة لمن لا يلتزم بالسعر المدون على المنتج.





وأضاف حسام الدين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أننا نعمل على تنظيم التجارة الرسمية وتمثل 40%، لافتا إلى أن يجب على المستهلك إلزام التاجر بإصدار الفاتورة، وفي حال عدم الاستجابة يقوم بالإبلاغ عنه حتى لو كان التاجر في حارة.



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إن يأتي لنا سنويا ما يقرب من 170 ألف شكوى، مضيفا أنه يجرى حل معظمها بالتفاهم.



وأكد حسام الدين، أننا نعمل في إطار تنظيمي وليس الشكوى التي تحركنا فقط، موضحا أننا نعمل أمورا خاصة لحماية المستهلك بعيدا عن الشكاوى وتصدر قرارات مختلفة.



وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إن هناك ثباتا في أسعار السلع بالأسواق المصرية وانخفاضا في أسعار أخرى خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن كلما يتوافر المنتج أو السلع في الأسواق بكثرة يحدث استقرار في الأسعار.



وأضاف حسام الدين، أن آليات العرض والطلب تحدد أسعار السلع في الأسواق، مؤكدا أن وزارة التموين لديها مجموعة من الآليات لضبط الأسواق.



وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أن السلع الغذائية المعبأة لم ترتفع أسعارها في الأسواق، مشيرًا إلى أن تاجر التجزئة ملزم بكاتبة السعر على المنتج.