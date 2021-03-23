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حبس المتهم بالتحرش بفتاة المترو 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه (تحديث)

الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:45 م
حبس المتهم بالتحرش بفتاة المترو 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه (تحديث) مترو الإنفاق
كتب كريم صبحى - عبد الله محمود

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عاقبت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، المتهم بارتكاب فعل فاضح والتحرش بفتاة داخل عربة مترو الانفاق، بالحبس 3 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه. (تحديث)
 
وكانت نيابة النزهة واجهت المتهم بالتحرش بفتاة المترو، بفيديو الواقعة، واعترف إنه هو من يظهر بالفيديو، وذلك بعدما فرغت نيابة النزهة فيديو لفتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وذلك فى البلاغ المقدم من الفتاة والذى حمل رقم 2993 لسنة 2021.
 
وقالت الفتاة أمام النيابة، إنها أثناء استقلالها مترو الأنفاق من محطة العتبة، متجهة إلى محطة عدلى منصور، فوجئت فى إحدى المحطات بنزول جميع الركاب من عربة المترو، وبقى شابان بالعربة، مضيفة أن الشاب المتهم ركب العربة فى ذلك الوقت وكان ينظر إليها بشكل يثير الريبة.
 
وأضافت الفتاة خلال إدلائها بأقوالها أمام النيابة العامة، إنها فوجئت بالشاب المتهم يقترب منها ويلامسها، فشعرت بحالة خوف شديد وحاولت الابتعاد عنه، بعدها أجرت اتصالا هاتفيا بخطيبها وأخبرته بالأمر، فطلب منها تصويره بفيديو لتحرير محضر ضده.

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