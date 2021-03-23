اليوم السابع
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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عددٍ من الهواتف المحمولة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:02 م
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عددٍ من الهواتف المحمولة جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية من احباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من محمود فياله رئيس قسم مكافحة التهريب وساري عبد الحليم رئيس قسم الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي بمحاولة الراكب و . ر . ع  والقادم على رحلة طائرة خطوط فلاى دبى القادمة من الإمارات تهريب عدٍد من الهواتف المحمولة والخروج بهم من مطار برج العرب الدولى بمساعدة مجموعة من الموظفين العاملين بالمطار.
 
وبالعرض على سامح شرباش، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمود فياله مكافحة تهريب وساري عبد الحليم أمن جمركي ومصطفى حسين رئيس الوردية لتتبع الراكب والموظفين، حيث تم ضبط أحد الموظفين العاملين بالمطار الذى قام بتسلم الهواتف من الراكب ولف عدد ١٣ هاتف محمول على بطنه وظهره محاولا الخروج بها من الدائرة الجمركية.
 
كما قامت اللجنة بالبحث بداخل دورات المياة فتم العثور على 59 هاتف محمول آخرين ليصبح العدد الإجمالي 72 هاتف محمول، وتم جرد وتحريز المضوطات بلجنة من كارم محمود ومهند صبري مأمورى الحركة.
 
قرر مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 5 لسنة 2021 وحرره عاصم صومع.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.
 
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة (2)
 
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة (3)
 

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