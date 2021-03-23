اليوم السابع
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جامعة بورسعيد تكرم الأمهات المثاليات وسط إجراءات احترازية.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:18 م
جامعة بورسعيد تكرم الأمهات المثاليات وسط إجراءات احترازية.. صور رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات
بور سعيد _ محمد فرج

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كرم الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، الأمهات المثاليات من العاملين بمختلف الكليات فى احتفالية خاصة لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، والتى قام بتنظيمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسط كافة الإجراءات الاحترازية المشددة بمشاركة سامية المصيلحى، أمين عام الجامعة، وأحمد عبد الجليل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين، وأعضاء النقابة العامة .

ووجه الدكتور أيمن إبراهيم، تحية تقدير واحترام لكل أم مصرية بوجه عام ولكل أم شهيد وأم معيلة وأم لديها أبناء من ذوى الإعاقة بوجه خاص، مؤكدا أن الاحتفالية تأتى فى إطار التأكيد على إعلاء القيم الإنسانية من خلال ترسيخ أهمية دور الأم داخل الأسرة ومدى قدرتها على العطاء من أجل فلذة أكبادها للحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم.

وتابع رئيس الجماعة، أن ذلك يأتى لتعزيز القيم الإيجابية والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة مؤكدًا الدور الذى تلعبه الجامعة فى إطار حرصها على تمثيل العنصر النسائى فى كافة المناصب القيادية إيماناً منها بقدرتها وبعطائها غير المحدود للحفاظ على دور الأسرة فى المجتمع .

من جانبه، قدم رئيس الجامعة والأمين العام، شهادات التقدير والهدايا الرمزية للأمهات المثاليات تقديرا لدورهن البارز فى المجتمع، مقدما التحية والتقدير لأحد رجال الأمن الإدارى بجامعة بورسعيد، محمد عوض ومنحة شهادة التقدير نظرا لأمانته وكنموذج مشرف لشباب الجامعة الراقى الأمين.

جانب من تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد (2)
جانب من تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد 

 

جانب من تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد (3)
جانب من تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد 

 

جانب من تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد (4)
جانب من تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد

 

جانب من تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد (5)
جانب من تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد 

 

جانب من تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد (1)
جانب من تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة بورسعيد 
رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات (1)
رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات 
رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات (2)
رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات 
رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات (3)
رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات 

 

رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات (4)
رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات 

 

رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات (5)
رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات 

الأمهات المثاليات

عيد الام

تكريم الامهات المثاليات

جامعة بورسعيد

تكريم الأمهات المثاليات بجامعة بورسعيد

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