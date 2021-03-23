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توقف الصيد فى بورسعيد بسبب نوة "الحسوم" وعاصفة ترابية تضرب المحافظة.. لايف

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:09 م
توقف الصيد فى بورسعيد بسبب نوة "الحسوم" وعاصفة ترابية تضرب المحافظة.. لايف توقف حركة الصيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من أمام شاطئ محافظة بورسعيد، بالتزامن مع هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة.

 

ومن جانبه، أعلن محمد السحراوى، نقيب الصيادين بمحافظة بورسعيد، عن توقف حركة الصيد بالميناء بسبب نوة "الحسوم"، وما صاحبها من حالة الطقس السئ التى تشهدها المحافظة متمثلة فى رياح شديدة محملة بالأتربة تعيق الرؤية.

وأكد "السحراوي"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النوة أدت إلى عدم ممارسة الصيادين لحرفتهم بسبب ارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح وشبه انعدام للرؤية.

وناشد نقيب الصيادين زملائه، بعدم مغادرة الميناء حتى انتهاء النوة، حفاظا على أرواحهم من مخاطر ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والرؤية الضعيفة.

 

تقلبات جوية على شاطئ بورسعيد
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شاطىء بورسعيد
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