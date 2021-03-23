تعرف على مومياء الملك تحتمس الأول والثانى قبل نقلهما فى الموكب

كتب محمد أسعد

اعتلى الملك تحتمس الأول من الأسرة 18 من عصر الدولة الحديثة، عرش البلاد عند بلوغه سن الأربعين بعد وفاة الملك أمنحتب الأول، ويُعْتَقد أن فترة حكمه أمتدت إلى أكثر من عشر سنوات.

كانت زوجته الرئيسية تدعى "أحمس"، وقد أنجبا العديد من الأبناء منهم الملكة حتشبسوت.

وعُرِف الملك تحتمس الأول كملك محارب عظيم، فى عهده امتد الحكم المصرى ناحية الجنوب. وقد فتحت حملاته العسكرية فرصاً جديدة للتبادل التجاري والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول المجاورة لمصر.

تم العثور على موميائه بخبيئة الدير البحرى عام1881 داخل زوج من التوابيت صُنِعا للملك من قِبَل ابنه الملك تحتمس الثانى، فى حالة ممتازة من الحفظ.

اما الملك تحتمس الثانى فهو ابن الملك تحتمس الأول، وأخذ شرعيته فى الحكم من خلال زواجه من أخته غير الشقيقة حتشبسوت، ابنة الملكة أحمس الزوجة الرئيسية للملك تحتمس الأول، خلفه على العرش ابنه تحتمس الثالث.

تم العثور على مومياء الملك تحتمس الثانى فى خبيئة الدير البحرى، عام 1881، والدراسات أثبتت ان الملك تُوفِّى عن عمر يناهز الثلاثين عاماً.