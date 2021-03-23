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تعرف على كيفية الوقاية من الحرائق بسبب ارتفاع دراجات الحرارة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:30 ص
تعرف على كيفية الوقاية من الحرائق بسبب ارتفاع دراجات الحرارة اطفاء حريق-
كتب عبد الرحمن سيد

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تكثر حرائق الشقق السكنية الناتجة عن الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ولتفادى هذا يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق.
 
ونرصد أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى كالتالى:..
 
1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله
 
2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات
 
3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى
 
4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة
 
5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز
 
6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد
 
7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت
 
8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار
 
9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل
 
10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق
 
11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام
 
12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية

الحماية المدنية

حرائق الشقق

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درجة الحراراة

اليوم السابع بلس

الارصاد

الاطفاء

درجات الحرارة

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