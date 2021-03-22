اليوم السابع
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تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين 22-3-2021

الإثنين، 22 مارس 2021 10:31 ص
تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين 22-3-2021 عملات
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصرى، فى ثانى تعاملات الأسبوع للبنوك، حيث استقر سعر الدولار ووالريال السعودى، فى حين انخفض سعر اليورو لـ 18.55 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع، فى حين آخر ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.59 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
وشهد سعر الدولار فى ثاني أيام تعاملات البنوك الصباحية الإثنين 22-3-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فى حين ارتفع فى سعر ببنك "القاهرة" بقيمة قرش واحد ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.55 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.59 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، لـ 48.99 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.96 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع .

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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