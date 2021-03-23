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تسكين 38 أسرة بالمحروسة فى السلام لاستكمال توسعة المحور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:52 ص
تسكين 38 أسرة بالمحروسة فى السلام لاستكمال توسعة المحور مشروع إسكان المحروسة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى تسكين 38 أسرة بمساكن المحروسة بالسلام، لاستكمال أعمال توسعة المحور المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، حيث تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التوسعة وتسكين الأسر، كما تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال الإزالة والتسكين.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالى بالإضافة الخطورة الصحية.

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذى سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.


مدينة الامل

شينزو ابي

القاهرة

عزبة الهجانة

شرق مدينة نصر

اهالينا

تطوير العشوائيات

محور الوفاء والامل

مشروع إسكان المحروسة

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