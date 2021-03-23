اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 12:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بيانات معهد البترول الأمريكى تظهر زيادة فى مخزونات النفط وانخفاضا فى البنزين

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:19 م
بيانات معهد البترول الأمريكى تظهر زيادة فى مخزونات النفط وانخفاضا فى البنزين النفط - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام زادت بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مارس، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض بحوالي 300 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 246 ألف برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 100 ألف برميل.

 

 


النفط

معهد البترول الأمريكى

مخزونات النفط

مخزونات البنزين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة