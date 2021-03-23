بيانات معهد البترول الأمريكى تظهر زيادة فى مخزونات النفط وانخفاضا فى البنزين

رويترز

قالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام زادت بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مارس، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض بحوالي 300 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 246 ألف برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 100 ألف برميل.