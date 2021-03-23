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بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن فى عمان

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:32 م
بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن فى عمان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأت، منذ قليل، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة وترأسها عن الجانب المصرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعن الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
 
ورحب رئيس الوزراء الأردنى بعقد اجتماعات اللجنة العليا الاردنى المصرية، مؤكدا أنها من أكثر اللجان انتظاما وإنتاجية وتنعكس نتائج أعمالها على العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وأكد رئيس الوزراء على العلاقات النموذجية والاستراتيجية الضاربة جذورها في التاريخ التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن تميز هذه العلاقات يبدأ بالعلاقات الأخوية التي تجمع الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتنسحب ايضا على العلاقات الوثيقة بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
 

مصر والأردن

مصطفى مدبولى

اللجنة العليا المشتركة

الحكومة

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