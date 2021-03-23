انتهاء العاصفة الترابية وبدء تحسن الطقس فى مطروح والساحل.. فيديو وصور

ورصدت عدسة "اليوم السابع " خلال بث مباشر، استقرار حالة الطقس، على كورنيش مدينة مرسى مطروح، مع سطوع الشمس و اعتدال درجة الحرارة، وعودة حركة المواطنين والسيارات بالشوارع مع بداية النهار.

وكان "اليوم السابع" قد أجرى بثاً مباشراً، مساء أمس، رصد خلااه تزايد شدة الرياح المصاحبة للسحب الترابية التي شهدتها محافظة مطروح والساحل الشمالي، على مناطق مختلفة، والتي أثرت على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من تزايد شدة الرياح الترابية التي قد تصل إلى حد العاصفة.

ولم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية.

يأتي ذلك في ظل رفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد في جميع أجهزة المحافظة ، للتعامل مع آثار الطقس السيء، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.