اليوم السابع
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"القومى للمرأة" بالشرقية: استخراج 140 بطاقة رقم قومى مجانا بقرى مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:00 ص
"القومى للمرأة" بالشرقية: استخراج 140 بطاقة رقم قومى مجانا بقرى مبادرة حياة كريمة استخراج بطاقات رقم قومى مجانا بقرى مبادرة حياة كريمة
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 140 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقري مبادرة حياة كريمة "  شهداء بحر البقر، وكفر دهشان  والحيات " بمركز الحسينية.

وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن ذلك يأتى فى  إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى  استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة  و للسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان  ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من  المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على  الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت : أن ذلك يتم  بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية ، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية بالزقازيق.


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