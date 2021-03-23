"الصحة العالمية": نعتزم تطعيم 20% من السوريين ضد كورونا فى 2021

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تعتزم تطعيم 20% من السوريين ضد كورونا فى عام 2021، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكد أن فعالية لقاح (استرازينكا ) في الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وأعراضه، تصل إلى 79%، مشددا على أن اللقاح آمن وفعال بحسب الأدلة والبيانات المقدمة للمنظمة .

وقال تادروس - في مؤتمر صحفي مساء أمس الإثنين بمقر المنظمة الدولية في جنيف - إن شركة استرازينكا قدمت أدلة على عدم وجود علاقة بين حالات الجلطات التي ظهرت وبين اللقاح .. مشيرا إلى أن شركة استرازينكا هي الوحيدة الملتزمة في امدادتها لمرفق كوفاكس باللقاحات حتى الآن، كما أنها قدمت اسهاما ملحوظا فى المساواة في التلقيح عبر مشاركة تكنولوجيا اللقاح ليتم تصنيعه في دول أخرى مثل الهند وجمهورية كوريا.